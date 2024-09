Bolsonaro diz que Moraes faz “mais mal” ao Brasil que Lula

Isabella Finholdt/Especial Metrópoles

1 de 1 Jair Bolsonaro participa de ato na Avenida Paulista – Foto: Isabella Finholdt/Especial MetrópolesSão Paulo — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a quem chamou de “ditador”, “faz mais mal ao Brasil que o próprio Luís Inácio Lula da Silva”.

O discurso foi feito no ato do 7 de Setembro na tarde deste sábado (7/9) na Avenida Paulista. Em vários momentos da sua fala, o ex-presidente atacou Moraes, a quem acusou de conduzir de “forma parcial” as eleições de 2022. Ele pediu o impeachment do ministro e disse ainda que espera que o Senado “bote um freio” nele.

Jair Bolsonaro participa de ato na Avenida Paulista

Jair Bolsonaro participa de ato na Avenida Paulista

Eduardo Bolsonaro participa de ato na Avenida Paulista

Governador Tarcísio de Freitas chega para participar de ato na Avenida Paulista

Público ocupa Avenida Paulista em ato bolsonarista

Manifestante pede impeachment de Alexandre de Moraes

Manifestantes protestam contra o Supremo Tribunal Federal (STF)

Bandeiras do Brasil na Avenida Paulista, em SP

Público chega a evento convocado por Jair Bolsonaro (PL)

Manifestante homenageia Estados Unidos

Público espera por início de ato na Avenida Paulista

Bonecos de Donald Trump e de Jair Bolsonaro desfilam em carro na Avenida Paulista

Cartazes com foto de Elon Musk, dono da rede social X, proibida de ser acessada no Brasil

Sósia do presidente da Argentina Javier Milei

Cartazes pedem impeachment de Alexandre de Moraes, do STF

Manifestante na Avenida Paulista

Bolsonaro também saiu em defesa dos manifestantes que invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília no 8 de Janeiro, o que ele classificou como ato de “catarse”.

“Aquilo jamais foi um golpe de estado. Eu lamento por essas pessoas presas, hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil. Nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Só assim, nós podemos sonhar com a pacificação do Brasil”, disse o político que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O discurso de Bolsonaro foi o último no ato organizado pelo pastor Silas Malafaia. Além do ex-presidente, também falaram parlamentares como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).