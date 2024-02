Bolsonaro é internado em hospital de SP e passa por exames para possível cirurgia de hérnia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta quarta-feira, 28, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para um “check up de saúde completo”. A informação foi confirmada pelo advogado Fabio Wajngarten em uma postagem nas redes sociais. Segundo ele, o presidente de honra do Partido Liberal deve passar por exames laboratoriais de imagem e consulta médica com um cirurgião. “Para discutir a possibilidade de realizar uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia abdominal decorrente da facada que sofreu em 2018″, antecipou Wajngarten. De acordo com informações atualizadas do assessor, as equipes médicas constataram que “as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis”, sem a necessidade de intervenção. O ex-presidente deve ser reavaliado dentro de três meses.

O Presidente @jairbolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital VilaNovastar para realização de exames laboratoriais e de imagem.

As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento.

O… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 28, 2024

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA