Bolsonaro e Michelle já têm próxima viagem marcada após posse de Milei

1 de 1 Imagem colorida do ex-presidente Jair Bolsonaro saindo do carro – Metrópoles – Foto: Breno Esaki/MetrópolesApós prestigiar a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, Jair Bolsonaro já tem uma nova viagem marcada para o final desta semana.

Na sexta-feira (15/12), o ex-presidente brasileiro irá para Curitiba, onde receberá o título de cidadão honorário do Paraná na Assembleia Legislativa do estado.

Bolsonaro ficará na cidade até o sábado (16/12), quando participará de um evento do PL Mulher ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que preside o núcleo no partido.

A ida do antigo casal presidencial a Curitiba intensifica as especulações, nos bastidores, sobre a possível candidatura de Michelle àvaga de Sergio Moro no Senado, caso o ex-juiz seja cassado.

Michelle candidata? Como mostrou a coluna, Bolsonaro compartilhou recentemente com seus contatos uma pesquisa que mostra sua esposa liderando a disputa em uma eventual eleição suplementar no Paraná.

Apesar do gesto, Bolsonaro tem evitado comentar publicamente o assunto. À coluna, o ex-presidente disse não torcer pela cassação de Moro e que só debaterá a eleição suplementar após a decisão do TSE.

Michelle tem um adversário interno no PL para a vaga: o ex-deputado federal Paulo Eduardo Martins. O ex-parlamentar concorreu contra Moro nas eleições de 2022 ao Senado, mas acabou derrotado pelo ex-juiz.

