Bolsonaro e outros políticos lamentam a morte de Amália Barros

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, afirmou que deputada se tornou “grande exemplo de superação”

Na imagem, Bolsonaro posa para foto ao lado de Amália Barros Reprodução/Redes Sociais

PODER360 12.mai.2024 (domingo) – 8h21



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros políticos lamentaram em seus perfis nas redes sociais a morte da deputada federal Amália Barros (PL-MT), aos 39 anos, neste domingo (12.maio.2024). Ela estava internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde 1º de maio de 2024 para a retirada de um nódulo no pâncreas.

Bolsonaro disse informar a morte da congressista com “muita dor”. Já Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, afirmou que a deputada se tornou “grande exemplo de superação”.

A deputada estava em seu 1º mandato. Ela havia sido eleita deputada federal pelo Mato Grosso em 2022, com 70.294 votos. Também atuava como vice-presidente do PL Mulher. A informação foi divulgada nos perfis nas redes sociais da deputada no início da madrugada, à 1h13. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Leia outras publicações de políticos sobre a morte de Amália Barros: