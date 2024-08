Bolsonaro é tietado por apoiadores em voo para Brasília; assista

Durante voo de Recife (PE) a Brasília (DF), o ex-presidente fez fotos e vídeos com simpatizantes

O ex-presidente voltava de uma viagem de 5 dias à capital de Pernambuco, onde participou de uma carreata Reprodução/Redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez fotos e vídeos com apoiadores durante voo neste domingo (11.ago.2024). O político embarcou no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco, com destino a Brasília. Bolsonaro ficou 5 dias no Estado para cumprir compromissos políticos e eventos com simpatizantes. No sábado (10.ago), participou de uma carreata na capital. Seu pré-candidato à Prefeitura, o ex-ministro Gilson Machado (PL-PE), foi proibido pela Justiça de desfilar com Bolsonaro, mas foi ao evento mesmo assim.

Assista (1min17s):