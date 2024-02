Bolsonaro e Valdemar estarão no PL na 2ª feira

Wajngarten, advogado do ex-presidente, diz que não haverá encontro entre os 2, em cumprimento de determinação judicial

PODER360 17.fev.2024 (sábado) – 14h02



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, estarão na sede da sigla, em Brasília, na próxima 2ª feira (19.fev.2024).

Não há informações sobre o horário em que os 2 vão comparecer ao local. Fábio Wajngarten, advogado do ex-presidente, afirmou ao Poder360 que eles não vão se encontrar, em cumprimento à ordem judicial expedida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Valdemar e Bolsonaro não podem manter contato desde que se tornaram alvos da operação Tempus Veritatis. A investigação é sobre tentativa de golpe de Estado em 2022.

A defesa do ex-presidente pediu na 4ª feira (14.fev) que a proibição fosse suspensa. Os advogados argumentam que Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do partido para as eleições de 2024 e que as restrições de contato trazem prejuízos à estratégia para o pleito municipal.

A assessoria do PL disse que Valdemar estará na sede do partido “para dar início a uma rotina normal de reuniões e agendas”.

Bolsonaro estará na sede do partido 6 dias antes do ato que convocou em São Paulo domingo (25.fev), na avenida Paulista. O ex-presidente conversou na 6ª feira (16.fev) com o pastor Silas Malafaia sobre o evento.

Disseram que estarão no ato 65 deputados dos 96 da bancada do PL. No total, 84 deputados e 2 senadores confirmaram presença no evento.