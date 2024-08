Bolsonaro e Valdemar não se encontraram em SP, diz Wajngarten

Assessor divulga vídeo dos 2 separados na convenção de Nunes (MDB) depois de cobrança do ministro Alexandre de Moraes

Wajngarten diz que Bolsonaro (foto) só subiu ao palco depois de Costa Neto sair pelos fundos Ana Mião/Poder360 – 3.ago.2024

PODER360 9.ago.2024 (sexta-feira) – 20h00



O assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten compartilhou nesta 6ª feira (9.ago.2024) um vídeo para mostrar que o ex-chefe do Executivo e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não se encontraram durante a convenção do candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A postagem no X (ex-Twitter) se dá depois de o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes dar 48 horas para Bolsonaro e Valdemar explicarem o “eventual descumprimento” da ordem sobre contato entre eles.

Assista:

Com relação às noticias que foram publicadas sobre eventuais encontros ocorridos no último sábado por ocasião da convenção partidária do MDB para lançamento da chapa Nunes/ Mello Araújo para disputar a Prefeitura de SP, compartilho aqui alguns vídeos que elucidam por completo… pic.twitter.com/2K42t0MKFm

— Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 9, 2024

Wajngarten disse que o ex-presidente chegou ao evento, realizado no sábado (3.ago), no carro do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelos fundos. Depois contornou o palco enquanto Valdemar encerrava sua fala dizendo que iria assistir ao evento da plateia.

Bolsonaro sobe ao palco pela parte da frente, depois que o presidente do PL sai pelos fundos, segundo as imagens.

“O presidente Bolsonaro permaneceu no palco durante todo o tempo acompanhado pela sua esposa, pelo governador, pelo presidente [Michel] Temer, pelo prefeito Nunes, pelo coronel Mello Araujo, inúmeras outras lideranças partidárias e apoiadores de todo o grupo“, declara

O assessor afirma que o vídeo mostra que não houve “contato algum” entre os 2.