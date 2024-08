Bolsonaro e Valdemar negam encontro em convenção de Nunes

Prazo para explicações se encerra nesta 2ª (12.ago); entorno do ex-presidente diz haver diferença de horários entre os discursos

Valdemar e Bolsonaro participam da convenção de Nunes em 3 de agosto Sérgio Lima/Poder360 – 28.nov.2023

Caio Vinícius 12.ago.2024 (segunda-feira) – 14h57



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, negaram ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes terem se encontrado durante à convenção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em 3 de agosto.

Segundo apurou o Poder360, o entorno de Bolsonaro, que estava presente no evento, diz haver diferenças entre os horários do discurso de Valdemar com a chegada e subida ao palco do ex-presidente. As petições foram enviadas no prazo de 48h estabelecido por Moraes.

As defesas afirmaram nas petições haver diversas testemunhas que comprovam a inexistência do encontro. O assessor Fábio Wajngarten compartihou um vídeo que mostra Bolsonaro subindo ao palco pela parte da frente, depois que o presidente do PL sai pelos fundos.

Assista:

Com relação às noticias que foram publicadas sobre eventuais encontros ocorridos no último sábado por ocasião da convenção partidária do MDB para lançamento da chapa Nunes/ Mello Araújo para disputar a Prefeitura de SP, compartilho aqui alguns vídeos que elucidam por completo… pic.twitter.com/2K42t0MKFm

— Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 9, 2024

A decisão é de 5ª feira (8.ago.2024). Foi dada no inquérito que investiga um suposto plano de golpe de Estado em 2022. O caso está em sigilo no STF. Além de Valdemar e Bolsonaro, Moraes comunicou a decisão à PGR (Procuradoria-Geral da República).

Em 8 de fevereiro, na operação Tempus Veritatis, Moraes proibiu o contato entre eles. A medida cautelar também foi ratificada na decisão de soltura do presidente do PL em 10 de fevereiro, depois de ser preso por posse ilegal de arma de fogo.

Bolsonaro e Valdemar pediram o fim da proibição, mas Moraes negou o pedido. Em petição, a defesa do ex-presidente disse que ele é o principal “cabo eleitoral do partido” para as eleições de 2024. Já os advogados do dirigente do partido disseram não haver motivo para eles não se falarem.