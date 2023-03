Bolsonaro embarca nos EUA de volta para o Brasil

Ex-presidente passou quase quatro meses fora do país

Reprodução/Jovem Pan News

Ex-presidente Bolsonaro antes de embarcar no aeroporto de Orlando



O ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite desta quarta-feira, 29, no Aeroporto de Orlando, para voltar ao Brasil. Ele ficou 89 dias em solo americano. Em dois vídeos que circulam nas redes sociais, Bolsonaro aparece no aeroporto segurando uma bagagem de mão e tirando fotos com apoiadores. A previsão é que o voo do ex-presidente chegue ao Brasil às 6h40 desta quinta-feira, 30. Bolsonaro, assim que chegar, deve ir direto para a sede do Partido Liberal (PL), onde vai ser recepcionado pelos correligionários da legenda durante um café da manhã. Inclusive, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, deverão estar presentes no evento.

