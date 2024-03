Bolsonaro faz giro para atender apoiadores no interior de SP. Vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido por apoiadores ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, município de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (1º/3). O ex-chefe do Executivo atendeu e conversou com militantes em Campinas, Americana e Nova Odessa.

“Muito obrigado a todos vocês. Não existe um momento como esse para qualquer político no nosso Brasil. Eu sou o ex mais amado do Brasi”, disse Bolsonaro a apoiadores.

Confira:

O ex-presidente irá passar a noite em Itú, na região metropolitana de Sorocaba.

Bolsonaro conversa com apoiadores O encontro nos municípios paulistas aconteceu dias depois de apoiadores do ex-presidente se reunirem na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (25/2), para manifestar em favor de Bolsonaro.

No ato na Avenida Paulista, Bolsonaro defendeu anistia para os vândalos que depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

“Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridades no Brasil. Agora nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil”, disse o ex-presidente, na Paulista.

Jair Bolsonaro em trio elétrico na Avenida Paulista Marcelo Chello/Especial Metrópoles

Jair Bolsonaro (PL) sobe ao trio na Avenida Paulista Reprodução/ Redes Sociais

Bolsonaro chega para ato em Avenida Paulista lotada de apoiadores Marcelo Chello/Especial Metrópoles

Ex-presidente Jair Bolsonaro chega à Avenida Paulista Reprodução

Jair Bolsonaro em evento na Avenida Paulista Marcelo Chello/Especial Metrópoles

A manifestação contou com a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do pastor Silas Malafaia, dentre outros.