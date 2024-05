Bolsonaro ganha camisa do Guarani de presidente do clube em SP

Esse é o 3º dia do giro do ex-presidente por cidades do interior paulista para arrecadar doações ao RS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta 4ª feira (29.mai.2024) onde encontrou o presidente do Guarani Futebol Clube André Marconatto e ganhou uma camisa verde nº 10 escrito “Bolsonaro”.

Esse é o 3º dia do giro do ex-chefe do Executivo por cidades do interior do Estado de São Paulo de uma campanha para arrecadar doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A 1ª parada do ex-chefe do Executivo foi em Ribeirão Preto (SP) e o 2º dia foi em Rio Claro (SP).

“Amanhã será em Jundiaí”, escreveu o ex-presidente na legenda.

Além de Campinas, Bolsonaro passará por outras 3 cidades paulistas:

Jundiaí (30.mai); São Bernardo do Campo (31.mai); e Guarulhos (1º.jun). Os eventos se dão 10 dias depois de o ex-presidente ter recebido alta do Hospital Vila Nova Star, em SP, onde ficou internado por mais de uma semana para tratar da erisipela que tem na perna esquerda.

Depois do tratamento, Bolsonaro não precisou de repouso. Já em Brasília, onde reside, participou de uma reunião da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) da Câmara dos Deputados em 21 de maio.

