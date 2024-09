Bolsonaro intensifica apoio a Alexandre Ramagem na corrida pela Prefeitura do Rio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja um esforço final na semana que antecede as eleições municipais, com o objetivo de impulsionar a candidatura de Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro. Entre os dias 1º e 6 de outubro, Bolsonaro estará na cidade, participando de atividades diárias ao lado de Ramagem. A principal meta é evitar que Eduardo Paes (PSD) vença já no primeiro turno, conforme indicam as pesquisas de intenção de voto. A campanha de Ramagem, que tem como um de seus pilares a segurança pública, irá intensificar a “desconstrução” da imagem de Paes, ligando-o ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia inclui o uso de mensagens via WhatsApp, apresentando Ramagem como “o único candidato da direita no Rio”, com a intenção de desviar eleitores do apoio a Paes.

O Rio de Janeiro é visto como um colégio eleitoral crucial para a direita, e uma derrota no primeiro turno teria um peso simbólico significativo. Ramagem esteve recentemente em Brasília, onde se reuniu com Bolsonaro para alinhar estratégias e gravar programas eleitorais. A equipe de campanha reconhece que enfrenta desafios, em parte devido à falta de experiência de Ramagem no cenário político. Além de apoiar Ramagem, Bolsonaro também gravou programas eleitorais com outros candidatos do PL em diversas cidades do Rio. A movimentação do ex-presidente visa consolidar a presença da direita nas eleições municipais e fortalecer a imagem de seus aliados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane