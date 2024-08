Bolsonaro irá a ato pró-impeachment de Moraes na Av. Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à coluna que irá à manifestação pró-impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo dia 7 de setembro.

O ato, como a coluna noticiou na quinta-feira (15/8), está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia. Oficialmente, a manifestação terá como principal pauta a defesa do “Estado Democrático de Direito”.

O próprio Malafaia, contudo, afirmou à coluna que ele e outros bolsonaristas, como senador Magno Malta (PL-ES) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), farão “discursos duros” contra Moraes durante o ato.

O pastor disse já tinha adiantado à coluna que esperava a presença de Bolsonaro, mas admitiu que o ex-presidente não deve fazer discurso duro contra o ministro, por ser alvo de inquéritos relatados por Moraes.

Malafaia contou ainda que já tinha reservado a Paulista junto à Prefeitura de São Paulo há cerca de 10 dias, antes, portanto, da reportagem do jornal Folha de S. Paulo que apontou o uso extraoficial do TSE por Moraes.

Após a matéria, o pastor acredita que o protesto ganhará força. “Há uma pressão gigante do povo de se fazer uma manifestação e pedir impeachment de Alexandre de Moraes”, disse.

O que diz a reportagem sobre Moraes Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revelou mensagens trocada por um juiz auxiliar de Moraes no STF com pedidos extraoficiais do ministro a integrantes do setor de combate à desinformação do TSE.

Segundo a matéria, Moraes pedia para o setor da Corte Eleitoral elaborar materiais que embasariam suas decisões no inquérito das fake news, que tramita em outro tribunal, o Supremo.

O jornal Folha de S. Paulo diz que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, e não por interceptação ilegal ou acesso hacker.

Moraes nega irregularidades Em nota, o gabinete de Moraes sustentou que não houve irregularidades nos pedidos feitos pelo ministro a órgãos do TSE durante a investigação dos inquéritos das fake news e lembrou que a Corte Eleitoral tem poder de polícia.

Em manifestação no plenário do STF na quarta-feira (14/8), Moraes também argumentou que o “caminho mais eficiente para a investigação naquele momento era a solicitação (de relatórios) ao TSE”.

O ministro afirmou ainda que as informações solicitadas eram objetivas e públicas e que “lamentavelmente, num determinado momento, a Polícia Federal pouco colaborava com as investigações”.

“Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (à época) me auto oficiar”, afirmou Moraes.