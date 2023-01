Bolsonaro lamenta vandalismo em Brasília: ‘Coisa inacreditável’

Em conversa com apoiadores, ex-presidente voltou a afirmar que ‘nunca saiu fora das quatro linhas da Constituição’

MATEUS BONOMI/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-presidente classificou a invasão no Distrito Federal como “inacreditável”



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou os atos de vandalismo em Brasília, ocorridos no último dia 8, quando as sedes dos três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal – foram invadidas e depredadas. Nesta segunda-feira, 16, durante conversa com apoiadores na porta da casa em que está hospedado em Orlando, nos Estados Unidos, o ex-presidente classificou a invasão no Distrito Federal como “inacreditável”. “Lamento o que aconteceu dia 8, uma coisa inacreditável. Mas no meu governo, o pessoal aprendeu o que é política, conheceu os poderes, começou a dar valor à liberdade. Eu falava para alguns sobre a liberdade, e eles diziam que era igual ao Sol, nasce todo dia, mas não é bem assim não. A gente acredita no Brasil”, disse Bolsonaro. O político também exaltou feitos da sua gestão, falou sobre críticas e voltou a afirmar que “nunca saiu fora das quatro linhas da Constituição”. “Em quatro anos, todo dia era segunda-feira. Tem alguns furos? Tem, lógico. A gente comete alguns deslizes em casa, quem dirá no governo. Só que em casa a gente sabe quem é o responsável. É sempre nós, os maridos”, acrescentou.