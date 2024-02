Bolsonaro orientou ministros a repetir falas contra sistema eleitoral

Em vídeo de reunião obtido pela PF, ex-presidente diz que quem não seguisse o discurso deveria tratar diretamente com ele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) também declarou que quem não duvidasse do sistema eleitoral estava “no lugar errado” PODER360 9.fev.2024 (sexta-feira) – 22h49



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) orientou, durante reunião de julho de 2022, que todos os seus ministros de governo repetissem a teoria de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudado em seus discursos. O vídeo teve o sigilo derrubado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta 6ª feira (9.fev.2024).

No registro obtido pela PF (Polícia Federal), o ex-chefe do Executivo pede aos líderes dos ministérios presentes no encontro para tratar diretamente com ele caso não quisessem seguir as orientações.

“Daqui para frente, eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quer falar, ele vai ter que falar pra mim porque ele não quer falar”, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente segue a fala com tom de ameaça de demissão: “se não tiver argumento para me devolver do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado”.

Na avaliação de Bolsonaro, a estratégia seria necessária para garantir sua vitória nas eleições de 2022. O então chefe do Executivo declarou ainda que, quem achasse o contrário, teria um “QI mediano”.

“Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar, como ganhei em 2018, e vou provar [inaudível], o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI mediano. Todo mundo aqui eu acho que tá nos 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem-sucedidas do Brasil”, declarou durante a reunião.

ENTENDA O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou nesta 6ª feira (9.fev.2024) o sigilo do vídeo que sustentou a operação Tempus Veritatis na 5ª feira (8.fev.2024) contra Bolsonaro, integrantes de seu governo e aliados.

O Poder360 procurou Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito do vídeo e da interpretação da Polícia Federal.

Ele disse se tratar de uma “perseguição” e que as imagens disponíveis são uma “demonstração clara e objetiva” que o ex-presidente “nunca concordou ou apoiou nada que não fosse republicano”.

