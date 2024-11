Bolsonaro parabeniza Trump por vitória nas eleições americanas: ‘Ressurgimento de um verdadeiro guerreiro’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parabenizou na madrugada desta quarta-feira (6), Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. “Testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro”, afirmou o ex-presidente brasileiro em posicionamento publicado no X (antigo Twitter). Inelegível por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro também ligou a vitória de Trump nas urnas ao seu futuro político no País. “Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino”, disse.

Ao falar em “processo eleitoral brutal” e em “perseguição judicial”, Bolsonaro aproxima a trama vivida por Trump da sua própria trajetória política. O ex-presidente relativiza o resultado obtido nas eleições presidenciais de 2022 com acusações sobre o sistema eleitoral e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante sua campanha à reeleição – a mesma Justiça Eleitoral que, no ano seguinte ao pleito, condenou Bolsonaro à inelegibilidade em três ocasiões. Dessas decisões, uma foi revogada, enquanto as demais permanecem em vigor e impedem que o ex-presidente volte a concorrer a cargos eletivos até 2030.

– Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer.

– Obrigado meu Deus.

– Parabéns @realDonaldTrump.

– Salmos 30:5: “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.”

– Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/IRIWhDju3S

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes