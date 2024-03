Bolsonaro se encontra com Jorginho Mello antes de ato com apoiadores

Ex-presidente também ganhou camisa do Camboriú Futebol Clube; filho do ex-chefe do Executivo, Jair Renan vai disputar cargo para vereador na cidade

Da esquerda para a direita, o senador Jorge Seif, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello

30.mar.2024



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou na tarde deste sábado (30.mar.2024) com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), em Balneário Camboriú (SC). Também estavam presentes o senador Jorge Seif (PL-SC) e o prefeito da cidade, Fabrício Oliveira (PL).

Em vídeo compartilhado por Seif, Jorginho aparece usando uma camisa azul como nome do ex-chefe do Executivo. Veja abaixo registros do encontro.

O ex-presidente aparece depois vestido e exibindo para a foto a camisa do Camboriú Futebol Clube que ganhou de presente.

Ele viajou à cidade para passar o feriado da Páscoa e, segundo o Seif, não pretendia participar de eventos políticos. Porém, marcou um encontro com apoiadores no fim da tarde deste sábado (30.mar) na cidade.

O seu filho Jair Renan Bolsonaro, o 04, anunciou a sua pré-candidatura a vereador no município. Ele se filiou ao PL na 3ª (26.mar). Ele afirma ter escolhido o Estado pela “honestidade” dos moradores.