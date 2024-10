Bolsonaro se pronuncia sobre diploma falso de aliado em Goiânia

O ex-presidente Jair Bolsonaro minimizou, em conversa com a coluna, a notícia de que o candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues, declarou à Justiça Eleitoral possuir curso superior, sem ter o diploma.

A denúncia contra o candidato apoiado por Bolsonaro foi apresentada nos últimos dias pela coligação que apoia o Sandro Mabel (União Brasil), que disputa o segundo turno contra Fred Rodrigues na capital goiana.

Na denúncia, a coligação de Mabel diz que o candidato do PL cometeu crime de falsidade ideológica ao informar à Justiça Eleitoral que possui diploma de graduação em direito pela PUC de Goiás.

À coluna, Bolsonaro minimizou o episódio e confirmou que estará em Goiânia ao lado de Fred Rodrigues no domingo (27/10), dia do segundo turno das eleições municipais.

“Pô cara, na reta final, um diploma? Vamos estar lá sim. Vou estar lá sim”, afirmou o ex-presidente.

Bolsonaro deve acompanhar o candidato do PL durante a votação na manhã do domingo. À tarde, o ex-mandatário vai para Anápolis (GO), onde o partido também disputa o segundo turno.

Entrevista do candidato em Goiânia

O questionamento à formação de Fred Rodrigues ganhou força após uma entrevista concedida pelo candidato, na qual ele reforlou ter completado sua formação em direito na PUC-GO.

A partir dessa declaração, a coligação de Mabel, candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), decidiu entrar com uma ação na 136ª Zona Eleitoral de Goiânia para investigar a veracidade das informações.

Segundo a PUC-GO, Fred Rodrigues ingressou no curso de Direito no segundo semestre de 2004, por meio de transferência de outra instituição, mas não concluiu o currículo obrigatório.

Além disso, a universidade esclareceu que nunca emitiu um diploma de Direito em nome do candidato e informou que o cadastro dele na instituição foi desativado desde 2013, conforme previsto no regimento da faculdade.