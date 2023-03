Bolsonaro será recebido por Michelle e vai se encontrar com parlamentares do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcará no aeroporto de Brasília nesta quinta-feira, 30, após três meses nos Estados Unidos. De lá, seguirá para a sede do Partido Liberal (PL), no Complexo Brasil 21, onde será recebido pela esposa, Michelle Bolsonaro. Também participarão da comitiva de recepção o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o secretário de relações institucionais da legenda, general Braga Netto, que ocupou dos ministérios no governo Bolsonaro (Defesa e Casa Civil). Além disso, foi agendado um café da manhã para que o ex-presidente se reúna com parlamentares do partido. O PL tem 99 representantes na Câmara dos Deputados e 12 no Senado Federal. O encontro, no entanto, será fechado. Não está prevista nenhuma manifestação oficial do ex-chefe do Executivo.

