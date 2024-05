Bolsonaro tem 40% de chance de me apoiar, diz Pablo Marçal

Partido do ex-presidente tem indicado apoio à reeleição de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, mas martelo não foi batido

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (dir.) apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (esq.) nas eleições de 2022 Reprodução/YouTube – 13.out.2022

Recém-oficializado pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal (PRTB) disse que está negociando apoio com pelo menos 6 legendas, incluindo o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A sigla, porém, ainda não bateu o martelo e tem flertado com o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Segundo Marçal, o ex-presidente não se decidiu e tem chances de apoiá-lo na corrida eleitoral. “Bolsonaro tem hoje 60% de chance de seguir com Nunes, mas 40% comigo”, disse o pré-candidato à CNN.

Nunes, por outro lado, classificou a aliança com Bolsonaro como “fundamental”. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já indicou que tanto ele quanto o ex-presidente devem apoiar a reeleição do emedebista.

O coach teve sua pré-candidatura oficializada pelo PRTB em 25 de maio e aparece na 5ª posição em pesquisas de intenção de voto. Último levantamento do Datafolha, divulgado na 4ª feira (29.mai), mostra Marçal com 7% dos votos do eleitorado paulistano. Está atrás de Guilherme Boulos (Psol), com 24%; Ricardo Nunes (MDB), que tem 23%; José Luiz Datena (PSDB), 8%; e Tabata Amaral (PSB), também com 8% dos votos.