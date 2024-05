Bolsonaro tem “evolução”, mas segue sem previsão de alta

Presidente está internado em São Paulo para tratar uma erisipela em sua perna esquerda

Na imagem acima, o ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua internação em Manaus, antes de ser transferido para São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e sem previsão de alta, de acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (12.mai.2024). “[Bolsonaro] apresenta boa evolução clínica, sem febre ou outras intercorrências, evoluindo com redução da extensão das lesões na pele e melhora da erisipela”, diz o boletim.

Bolsonaro havia sido internado em 4 de maio no Hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), para tratar da erisipela, uma infecção na pele, em sua perna esquerda (veja aqui a foto). Acabou transferido para a capital paulista 2 dias depois. O ex-presidente disse na 4ª feira (8.mai) que estava bem e compartilhou um vídeo seu caminhando pelo corredor do Vila Nova Star.

O QUE É ERISIPELA A doença é causada por bactérias que entram no corpo por lesões superficiais na pele e causam feridas vermelhas, geralmente no rosto, braços e pernas, que resultam em inchaços e coceira intensa. A erisipela pode levar à necrose de células cutâneas ou invadir a corrente sanguínea, provocando infecções generalizadas se não for corretamente tratada.

Leia a íntegra do boletim médico de Bolsonaro:

“Nota do Hospital Vila Nova Star

“O ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, na zona sul da cidade de São Paulo.

“Apresenta boa evolução clínica, sem febre ou outras intercorrências, evoluindo com redução da extensão das lesões na pele e melhora da erisipela. Não há previsão de alta neste momento.

“Está aos cuidados do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Cirurgião, CRM 20012, e do Dr. Leandro Echenique, Cardiologista, CRM 107718.

“Dr. Daniel Favarão Del Negro

Diretor Geral

Hospital Vila Nova Star

“Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff

Diretor Clínico

Hospital Vila Nova Star”