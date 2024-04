Bolsonaro vai a SC ajudar Jair Renan na campanha para vereador

Filho do ex-presidente deve concorrer ao cargo em Balneário Camboriú nas eleições municipais de 2024

Ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Jair Renan em Balneário Camboriú (SC) em outubro de 2023 Reprodução/ Instagram @bolsonaro_jr -18.out.2023

Yasmin Isbert 19.abr.2024 (sexta-feira) – 23h43



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Balneário Camboriú (SC) na 3ª feira (23.abr.2024) e na 4ª feira (24.abr) para acompanhar o filho Jair Renan (PL-SC) na campanha para vereador na cidade.

Jair Renan, de 26 anos, anunciou sua candidatura para vereador em um bingo em 7 de março. Ele se mudou para Balneário Camboriú em 2023 depois de ter sido alocado para atuar no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC).

Além de ajudar o filho, Bolsonaro participará de atos nos próximos dias para fortalecer outras pré-candidaturas do PL para as eleições municipais.

No domingo (21.abr), Bolsonaro promoverá um ato com apoiadores em Copacabana (RJ). Depois de participar das ações de campanha do filho, embarca para Alagoas (SE), onde ficará de 26 a 27 de abril.