Bolsonaro vai participar de eleição “no calor da campanha”, diz Nunes

São Paulo – O prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira (9/9), , durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que Jair Bolsonaro (PL) reafirmou que participará de sua campanha eleitoral.

Em uma entrevista na última quinta-feira (5/9), em Minas Gerais, o ex-presidente havia dito que ainda era “cedo” para se envolver na campanha paulistana.

“Conversei com ele [Bolsonaro]. Ele disse: ‘Não, Ricardo, tem que fazer isso mais para frente, no calor da campanha’”, relatou Nunes durante entrevista no Roda Viva.

Bolsonaro já declarou apoio formal a Nunes, mas havia dado uma série de sinalizações positivas ao adversário Pablo Marçal (PRTB). O ex-presidente também afirmou que Nunes não é seu “candidato ideal”.

Bolsonaro apoia o prefeito devido a uma articulação feita pelo presidente de seu partido, Valdemar Costa Neto, e liderada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No entanto, no sábado (7/9), após tentar subir no palanque de Bolsonaro durante uma manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Avenida Paulista, Marçal e Bolsonaro se desentenderam publicamente.

Expectativa A campanha de Nunes aguarda há mais de 20 dias uma resposta de Bolsonaro sobre a gravação de propaganda para o programa eleitoral na TV, sem retorno até o momento. Nem a presença do prefeito no protesto da Paulista, algo visto com reprovação por parte de seus aliados, foi suficiente para que o ex-presidente confirmasse seu engajamento na campanha do emedebista.

Durante a entrevista, Nunes, que integrou a base de Fernando Haddad (PT) no primeiro de seus dois mandatos como vereador, afirmou que compartilha várias ideias com o ex-presidente e que o lema “Deus, Pátria e Família”, usado por Bolsonaro, “tem tudo a ver” com ele.

“A questão de ‘Deus, família e liberdade’ tem tudo a ver com o que eu sempre defendi. Na questão da ideologia de gênero, fui eu que apresentei um substitutivo para retirar isso do plano municipal de educação”, declarou Nunes.

Ao falar de Bolsonaro, Nunes também mencionou o apoio que vem recebendo do governador Tarcísio, com quem fez uma caminhada na última quinta-feira (5/9), em Itaquera, na zona leste.

O prefeito também criticou Marçal, detalhando as ligações de três dirigentes do partido do adversário e do representante legal de uma de suas aeronaves com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Eu não vou deixar esse cara chegar à prefeitura. Para levar essa turma do crime para lá, não”, afirmou Nunes.