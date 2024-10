Um desligamento na Subestação da Eletrobras da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) deixou quatro municípios da Bahia sem energia elétrica na noite deste sábado (19).

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Carinhanha e Boquira ficaram sem fornecimento de energia das 18h às 19h30.