Bom Jesus da Lapa: Lagarto é resgatado após assustar empresário

Um lagarto assustou um empresário quando surgiu em sua loja na região de Bom Jesus da Lapa nesta a última sexta-feira (12), o animal foi resgatado por agentes do corpo de bombeiros do 20º Batalhão (BBM) O réptil, conhecido como Teiú não estava ferido e será devolvido a seu habitat.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, no local a equipe de bombeiros conseguiu capturar o animal sem causar ferimentos. Após avaliação, o teiú foi devolvido ao seu habitat natural, longe da área urbana, garantindo sua segurança. Apesar do susto, o animal não feriu nem o proprietário da loja, nem ninguém.

Resgastes como esse, reforçam o papel dos bombeiros na preservação da fauna local e na conscientização da comunidade em geral sobre a importância de agir corretamente ao se deparar com animais silvestres, evitando risco para o animal e para as pessoas.