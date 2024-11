Bomba em estação lotada no Paquistão mata 25; vídeo

Um ataque a uma estação de trem em Quetta, no sudeste do Paquistão, deixou pelo menos 25 mortos e dezenas de feridos na manhã deste sábado (9). Câmeras de segurança capturaram o momento da explosão, que foi relatada pelas autoridades como um atentado suicida. Segundo a polícia, o alvo seria uma unidade militar da Escola de Infantaria local, como declarou Mouzzam Jah Ansari, inspetor-geral da polícia do Baluchistão. A explosão ocorreu enquanto o trem expresso se preparava para partir rumo a Peshawar.

O impacto da explosão foi devastador. Uma cobertura de metal que protegia os passageiros foi completamente destruída, e cenas de caos tomaram a estação, com feridos e poças de sangue pelo chão. Muhammad Baloch, superintendente da polícia, afirmou que a explosão ocorreu dentro da estação, atingindo um grande número de pessoas. Um dos sobreviventes, Mohamed Umer, contou que estava se preparando para embarcar quando foi atingido pela explosão e se viu ferido no hospital.

O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação Balúchi (BLA), um grupo separatista que luta pela independência da província do Baluchistão. Essa região, apesar de rica em recursos naturais como gás e minerais, é uma das mais pobres do país, e o BLA acusa o governo paquistanês de explorar esses recursos injustamente. O grupo já realizou outros atentados mortais contra as forças policiais e civis paquistaneses, mantendo um histórico de conflitos pela autonomia da região.

Em resposta ao atentado, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif condenou veementemente o ataque e prometeu que os responsáveis “pagarão um preço alto”. A província do Baluchistão é constantemente afetada por insurgências de grupos separatistas, e o atentado deste sábado reforça a preocupação com a segurança na região, especialmente contra ataques direcionados a forças militares e civis.

