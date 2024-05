Bombeiro que matou 3 distraiu colega com açaí para furtar arma do QG

São Paulo – O bombeiro militar Ednei Antonio Vieira, de 42 anos, teria usado um açaí para distrair um colega de farda, na noite de quinta-feira (16/5), para furtar uma arma do quartel onde trabalhava e usá-la para matar a ex-namorada e os dois filhos dela, de 12 e 20 anos, instantes depois em Apiaí, interior paulista.

Ednei (foto em destaque) fugiu e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado. O motivo do crime seria o fim do namoro dele com Josilene Paula de Rosa, 39.

Em depoimento à Polícia Civil, o cabo Gabriel Araújo, dos bombeiros de Apiaí, afirmou que Ednei estava de folga. Porém, por volta das 21h de quinta-feira, ela apareceu no quartel, para supostamente tirar seu nome de uma escala de “bico oficial”.

Bombeiro mata namorada e filhos dela

Mãe e filhos foram mortos em casa Reprodução/Redes Sociais

Bombeiro mata namorada e filhos dela

Bombeiro é suspeito de furtar arma de quartel Reprodução/Redes Sociais

Bombeiro mata namorada e filhos dela

Suspeito não teria aceitado fim de relacionamento Reprodução/Redes Sociais

Bombeiro mata namorada e filhos dela

Reprodução/Redes Sociais

Bombeiro mata namorada e filhos dela

Ednei fugiu após o crime Reprodução/Redes Sociais

Ambos conversaram por alguns minutos, após os quais Ednei saiu, comprou açaí e o entregou ao colega de farda. O cabo então saiu da sala onde conversava com Ednei, indo guardar o doce na geladeira da cozinha.

Foi nesse momento que Ednei, acrescentou Gabriel, “ficou sozinho na sala onde estava guardada a arma [do quartel], por alguns minutos”. O cabo acredita que a pistola glock, calibre ponto 40, foi furtada nesse intervalo.

Após isso, Ednei afirmou que iria à casa da namorada, com a qual pretendia viajar. Caso isso não ocorresse, ele voltaria para o quartel.

Assassinato e furto Quase uma hora depois, o cabo Gabriel ficou sabendo sobre o triplo assassinato. Foi quando ele, ainda segundo afirmado em depoimento, teria percebido o desaparecimento da arma.

Como mostrado pelo Metrópoles, um vizinho que chegava do trabalho testemunhou Josilene reforçando o fim do namoro com o bombeiro, que saiu do local, ao qual retornou cerca de um hora depois. Foi quando o vizinho afirmou ter ouvido ao menos sete tiros. Testemunhas também ouviram gritos. A Polícia Militar foi acionada.

Enquanto se deslocavam para a casa, no bairro Santa Bárbara, os PMs foram informados via rádio que o provável autor dos tiros teria fugido em um Chevrolet Astra prata.

Chegando na residência, os policiais encontraram Josilene morta, com três tiros, dos quais dois no peito, atrás da porta de seu quarto. O filho mais novo dela, Arthur Franco Rodrigues Cardoso, 12, estava sem vida no corredor próximo ao quarto, usando pijamas, ferido com três tiros, um deles nas costas. Seu irmão, Gabriel Henrique da Rosa Miranda, 20, foi encontrado assassinado, no chão da cozinha, com três tiros, nas regiões do abdômen, tórax e ombro.

Carro abandonado e fuga Segundo a polícia, o bombeiro estaria de folga e estacionou seu carro, modelo Astra, próximo à casa da vítima. Ele fugiu mancando do local, segundo testemunhas, e usou o carro para fugir.

O veículo foi encontrado, batido e abandonado, nas proximidades de Guapiara, cidade distantes 61 km do local do crime. “O investigado teria batido [o carro] na guarda de reio e se embrenhado na mata em seguida”, diz trecho de relatório policial.

A arma usada no crime, pertencente o Corpo de Bombeiros da cidade do interior, ainda não foi localizada.

O caso é investigado como triplo homicídio qualificado e feminicídio, quando a vítima é morta por causa de sua condição de gênero feminino.