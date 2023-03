Bombeiro reclama de furto de carga após motorista morrer em acidente

Um vídeo de um bombeiro irritado com o furto de mercadorias de uma multidão durante resgate de um motorista de caminhão viralizou nas redes sociais. O acidente ocorreu em 21 de março, por volta das 15h, no quilômetro conhecido como Curva do Criminoso, na BR-104, em Panelas (PE).

O homem perdeu o controle do veículo, saiu da pista, tombou e morreu antes de receber atendimento médico. Devido ao acidente, a carga de sapatos que era transportada pelo caminhão foi espalhada pela estrada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, a mercadoria começou a ser levada por um grupo de pessoas. O vídeo, feito por pessoas que estavam no local, mostra Lindomar Rodrigues, socorrista com 28 anos de profissão, indignado com a ação da multidão.

“Isso é roubo. Ladrões somos nós. Vocês não entendem isso não é? Tem um pai de família ali, morto. E vocês não estão nem aí, roubando a carga”, lamentou o bombeiro no vídeo.

Veja o vídeo: