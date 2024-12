Bombeiros chegam ao terceiro dia de combate a incêndios florestais em Lençóis; equipes têm apoio de aeronave

Equipes de bombeiros militares empregados na Operação Florestal 2024 seguem nesta segunda-feira (23) no combate a incêndios florestais no município de Lençóis com o apoio de uma aeronave. O avião modelo Air Tractor lança água em locais apontados pelas guarnições que atuam em solo.

Ao todo, 23 bombeiros estão trabalhando diretamente no combate desde o último sábado (21). Outras guarnições, também especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais, seguem realizando ações preventivas e de combate nas bases avançadas nos municípios de Lençóis, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro.

Atualmente, estão empregados cerca de 53 bombeiros militares dedicados exclusivamente ao serviço desempenhado nas bases florestais. Treze viaturas estão atuando, 996 incêndios já foram combatidos, 1.909 orientações preventivas realizadas e 105 municípios atendidos.