Bombeiros encontram corpo da última vítima de naufrágio em Bertioga

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira, 10, o corpo da última vítima de naufrágio ocorrido em Bertioga, na sexta-feira, 8. Edson Yoshinaga, de 65 anos, foi encontrado na na Praia Branca, em Guarujá. Segundo os Bombeiros, o corpo foi reconhecido pela família. Informamos que a última vítima do naufrágio da sexta-feira, em Bertioga, teve o corpo reconhecido pela família a pouco tempo, finalizando assim a participação do Corpo de Bombeiros nesse acidente”, disse a corporação. O acidente ocorreu nas proximidades da entrada do Canal de Bertioga, na Praia da Enseada. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o barco vinha de Ubatuba e, devido ao mau tempo, sofreu avarias, principalmente na cabine, e acabou afundando ao se aproximar do canal. Doze pessoas estavam na embarcação, das quais três morreram e nove sobreviveram. Neste domingo, 9, a corporação localizou o corpo de Júlio César Vicente, de 63 anos. O corpo de Wilson Roberto Pereira da Silva, de 68 anos, foi retirado do mar logo após o acidente.

Leia também

Prefeitura de SP adota medidas contra furtos de cabos, e Câmara Municipal cria CPI para investigar o assunto



Governador de São Paulo contrata estudos para deixar todas as linhas da CPTM com a iniciativa privada