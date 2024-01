Bombeiros encontram corpo de jovem arrastada pela correnteza em Ubatuba

Os bombeiros encontraram no sábado, 27, após cinco dias de buscas, o corpo da mulher de 20 anos que desapareceu, na terça-feira, 23, após tentar atravessa o Rio Puruba, em Ubatuba. Segundo o GBMar, o corpo foi localizado no sábado, em Paraty, no Rio de Janeiro, mas somente neste domingo, os familiares chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, também no Rio, onde fizeram o reconhecimento. A adolescente, de 14 anos, que estava com a mulher no dia do acidente, também morreu, contudo, seu corpo já tinha sido localizado na quarta-feira na Praia do Léo. À corporação, o tio de uma das vítimas informou que as duas jovens foram tentar atravessar o rio, quando perceberam que estavam sendo arrastadas pela correnteza que ia em direção ao mar. Logo ele as perdeu de vista.

