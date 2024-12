Bombeiros intensificam ações preventivas para evitar desastres no extremo sul da Bahia

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) intensificou as ações preventivas na região sul do estado, com foco em reduzir os riscos de desastres causados pelas chuvas. A Base Sul, instalada em Porto Seguro, realizou uma série de inspeções em municípios como Eunápolis e Santa Cruz Cabrália, entre a segunda (09) até a última sexta (13).

As equipes do CBMBA estão realizando um trabalho minucioso para identificar áreas vulneráveis a deslizamentos, alagamentos e outros eventos adversos. Agentes buscam entender as condições do solo, da infraestrutura local e a identificação de obstáculos naturais que agravem a situação em caso de chuvas intensas.

Imagens dos bombeiros averiguando a região | Foto: Reprodução / CBMBA

“A prevenção é fundamental para proteger vidas e patrimônios”, afirma o major BM Henrique Barreto, comandante da Base Sul. “Ao identificarmos as áreas de risco, podemos tomar medidas preventivas e orientar a população sobre como agir em situações de emergência.”

Imagens dos bombeiros realizando a inspeção de prevenção | Foto: Reprodução / CBMBA

Além das inspeções, os bombeiros estão realizando ações de conscientização junto à população, orientando sobre a importância de evitar áreas de risco, manter os canais de drenagem limpos e ter um plano de emergência familiar com moradores próximos.