Bombeiros localizam corpo após quatro dias de buscas na região de Paulo Afonso

Uma equipe do 15º Batalhão de Bombeiros Militar (15º BBM) localizou, na manhã desta quarta-feira (25), em Paulo Afonso, o corpo de um homem desaparecido desde o último sábado (21) na Serra da Santa Cruz, em Jeremoabo. O corpo foi encontrado a mais de 80 km de distância do último local registrado do desaparecimento.

Os familiares da vítima informaram ao Corpo de Bombeiros que ele havia sido visto pela última vez na região serrana. Diante da denúncia, os bombeiros iniciaram as buscas, utilizando equipes em solo e um drone para sobrevoar a área e mapear a região

A estratégia inicial concentrou-se no perímetro da base da serra, onde as chances de encontrar a vítima eram consideradas maiores. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a remoção do corpo e os procedimentos periciais. As causas da morte ainda serão investigadas.