Bombeiros resgatam corpo de motorista preso em caminhão na BA-160

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do 20º BBM foram acionados na noite desta quarta-feira (30) para resgatar o corpo de um motorista que ficou preso às ferragens após o tombamento de um caminhão na BA-160, a 10 km de Paratinga, no Vale do Rio São Francisco. Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros da Bahia divulgadas ao Bahia Notícias, os agentes encontraram uma das vítimas do acidente já morta no caminhão. Foi necessário utilizar ferramentas de desencarceramento para ter acesso ao corpo.

Momento em que os bombeiros usam ferramentas para ter acesso ao corpo | Foto: Reprodução / CBMBA

Após a retirada, a ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar, que aguardou a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos de remoção e perícia. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) analisam o local do acidente.