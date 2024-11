Bombeiros trabalham no rescaldo de incêndio no Shopping 25, no Brás

Na manhã de quarta-feira (30), um incêndio de grandes proporções tomou conta do Shopping 25, localizado no tradicional bairro do Brás, em São Paulo. O incidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, que enfrentou uma batalha árdua para controlar as chamas. Após cerca de seis horas de intenso combate, as chamas foram controladas. Na manhã desta quinta-feira (31), a equipe continua empenhada na fase de rescaldo, um processo crucial que envolve revirar materiais e entulhos para garantir que pequenos focos de incêndio sejam completamente extintos. Para essa operação, 22 bombeiros e 11 viaturas estão no local, trabalhando incansavelmente.

A área ao redor do shopping permanece sob bloqueio, com pelo menos quatro quarteirões interditados, o que tem causado um impacto significativo no comércio local. Muitas lojas estão fechadas pelo segundo dia consecutivo, resultando em prejuízos para os lojistas. Além das mercadorias que foram destruídas pelo incêndio, os estabelecimentos nas ruas ao redor também enfrentam dificuldades devido à interrupção das atividades comerciais, causada pelos bloqueios necessários para garantir a segurança.

O Corpo de Bombeiros alertou que algumas áreas do shopping ainda apresentam risco de desabamento, o que impede a entrada dos bombeiros em determinados locais. A estrutura do edifício, que possui um térreo e um primeiro andar, ainda está quente, e a fumaça branca continua a emanar do prédio, indicando que o perigo ainda não foi completamente eliminado. A situação exige cautela e atenção redobrada por parte das equipes de resgate.

Publicado por Luisa Cardoso