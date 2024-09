Boni alfineta Globo e questiona remake da novela Vale Tudo

Boni, famoso diretor de TV, foi sincero ao falar sobre os remakes de novelas. Questionado sobre a nova tendência, que está tomando conta das produções audiovisuais, ele disse que o mundo está confuso.

“Estamos pisando em ovos. O mundo está sendo sacudido, é tudo novo. Precisamos procurar o original, descobrir o novo. Eu acho que os remakes só devem ser feitos quando puderem fazer versões melhores que as originais”, opinou no Sem Censura, programa da TV Brasil.

Em seguida, Boni deu exemplos ao relembrar que fez remakes enquanto estava trabalhando na televisão. “Fiz um remake que foi um fracasso, Irmãos Coragem, porque era pior que a primeira versão. Já o remake de Selva de Pedra ficou melhor que a primeira versão, porque era mais bem acabado e entendemos melhor o texto.”

Antes de concluir sobre o assunto, Boni questionou o remake de Vale Tudo, previsto para ir ao ar em 2025, porque ele considera a primeira versão muito boa.

“Não sei se é possível fazer um remake de Vale Tudo. Os remakes não podem ser usados para suprir a falta de criatividade, sou inteiramente contrário. Sou favorável apenas quando se pode fazer uma versão melhor que a original”, disse.

Caio Blat, que também estava no programa, disse que está curioso para ver as novas produções inspiradas em novelas do passado. “Tudo está sendo reinventado. Estamos reencontrando nichos e nos adaptando principalmente ao público, que assiste o que quer, na hora que quer. Fico curioso.”