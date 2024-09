Boni fala pela primeira vez sobre saída de Faustão da Globo

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Faustão. Ele segura um microfone e está sorrindo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoBoni, um dos grandes nomes da história da televisão brasileira, comentou sobre a saída de Fausto Silva da Globo em 2021. Em entrevista ao jornalista Cesar Filho, o ex-chefão da emissora carioca afirmou que acredita que Faustão “saiu chateado” da emissora após a rescisão de seu contrato, apesar de o apresentador nunca ter manifestado pessoalmente insatisfação.

“Ele nunca me fez essa queixa, mas eu acredito que sim. E eu nunca perguntei, mas ele também jamais reclamou”, contou.

1 de 5

Faustão revelou que pode passar por novo transplante de rim

Reprodução/ Globoplay

3 de 5

O apresentador revelou que pode ter que fazer um novo transplante

Foto: Globo/Reprodução

4 de 5

Faustão já passou por um transplante de coração e outro de rim

Reprodução/Record

5 de 5

Fausto Silva

Instagram/Reprodução

Boni relembrou que Faustão foi essencial para alavancar a audiência da emissora aos domingos. “Nós só conseguimos enfrentar o Silvio Santos quando completamos o domingo da Globo com o Fausto Silva, que foi brilhante, e nós conseguimos fazer uma competição de igual para igual [com o SBT]. Respeito o trabalho do Fausto e tenho uma paixão danada por ele, que é um ser humano extraordinário”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?