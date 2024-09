Boni revela fracasso na televisão e que foi salvo por Silvio Santos

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, foi convidado do programa Sem Censura, exibido nesta terça-feira (3/9) e falou sobre sua carreira na televisão. Antes de se tornar um renomado diretor de TV, ele revelou que tentou ser apresentador, mas não deu muito certo.

“Uma das primeiras coisas que eu tentei fazer na televisão foi ser apresentador. Comecei apresentando um programa aos domingos na TV Paulista e eu saí do programa para dar lugar ao Silvio Santos, porque eu era péssimo. Não era o meu negócio”, disse.

Como também era diretor artístico do canal, Boni conta que o programa começou a dar certo com a chegada do falecido dono do SBT. “O programa se chamava Clube dos Novos Valores, era um programa juvenil, com talentos jovens, mas não deu certo. E o Silvio Santos comprou o horário. Era o único jeito de colocar o programa no ar”, revelou.

Boni revela que Silvio Santos deu dinheiro para pagar equipe da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, foi um dos famosos que participou do programa especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, no SBT, em junho. Em homenagem ao Dono do Baú, o pai de Boninho revelou que Silvio deu dinheiro à Globo, que foi utilizado para pagar os funcionários da emissora carioca.

Boni iniciou sua homenagem exaltando Silvio Santos como apresentador e empresário, e afirmou que o pai de Patrícia Abravanel é um dos maiores apresentadores do mundo:

“Não só a televisão brasileira, mas o Brasil deve muito ao Silvio Santos. Como artista, ele criou um personagem extraordinário, um apresentador com estilo inigualável. Para mim, o Silvio Santos é um dos melhores apresentadores do mundo.”

Em seguida, Boni contou que Silvio deu dinheiro à Rede Globo para quitar o pagamento de seus funcionários. Veja o vídeo aqui.

“Eu queria dizer ao Silvio, também, que eu agradeço em nome da TV Globo por ele ter emprestado dinheiro para pagar a folha de funcionários, quando a gente estava ainda engatinhando”, revelou o ex-Globo.

“Agradeço pessoalmente ao Silvio por toda contribuição que ele me deu. Quando ainda éramos muito pequenos [a Globo], ele abria espaço no programa dele para que a gente pudesse promover os nossos programas, as nossas novelas”, finalizou o veterano.