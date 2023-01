Boninho barra documentário sobre BBB para não dar receita do sucesso à Record

A audiência e o sucesso do Big Brother Brasil quase transformou o reality no protagonista de mais um documentário da Globoplay. A proposta, porém, foi engavetada pelo a pedido do diretor-geral da programação no Brasil, Boninho. Ele acredita que a programação especial revelaria a receita de sucesso do programa para Rodrigo Carelli, responsável pelo reality A Fazenda, exibido pela TV Record. O diretor contou que a ideia de documentar o BBB já tem tem três anos sendo gestada.

A revelação ocorreu durante uma conversa no Spaces, serviço de conversas em áudio do Twitter que reúne vários usuários para discussão de temas diversos.

O diretor também explicou que tem 20 pessoas em seu time de seleção de participantes, e são esses profissionais que avaliam as mais de 150 mil inscrições feitas. Ele destacou que, apesar do número elevado, todos os formulários são analisados.

Nesta segunda será iniciado o BBB23. A programação repete o modelo de confinados divididos em dois times, Pipoca e Camarote.