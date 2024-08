Boninho manda recado para Elon Musk sobre o fim do X/Twitter

Com a repercussão do fim do X/Twitter, que virou um dos assuntos mais comentados na web, Boninho mandou um recado para Elon Musk, fundador da rede. A notícia de que o microblog está prestes a sair do ar no Brasil causou um alvoro nesta quinta-feira (29/8).

“Elon Musk, vamos falar sobre X no Brasil, talvez eu possa te ajudar”, escreveu o diretor do Big Brother Brasil e do Estrela da Casa.

Mais cedo, a socialite Narcisa Tamborindeguy brincou dando a entender que poderia comprar a plataforma. “Quanto custa o Twitter?”, quis saber.

Elon Musk anunciou que fecharia as atividades do X no Brasil no último dia 17. O empresário esclareceu que atribuiu a decisão foi motivada por ações de Alexandre de Moraes, que exigiu que alguns conteúdos fossem deletados e bloqueados, de perfis indicados pelo ministro, que atentam contra a democracia.

O decreto de Moraes ainda prevê multa, caso a exigência não seja cumprida. Musk esperava evitar estas multas e pressões sobre seus representantes no país. Com o impasse, o X/Twitter pode ser realmente bloqueado. Eita!