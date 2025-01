Bortoleto comemora início promissor com a Sauber: “Vamos para cima”

Representante do Brasil na Fórmula 1 em 2025, Gabriel Bortoleto comemorou o início promissor com a Sauber após sessão de “testes de carros prévios” da equipe no Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. Em suas redes sociais, o piloto compartilhou como foi a experiência de conduzir o modelo antigo da montadora.

Confira o registro de Bortoleto:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabriel Bortoleto (@gabrielbortoleto_)

“Fala pessoal, Gabriel aqui. Bom, dois dias finalizados, de teste aqui em Barcelona. Muito feliz com os resultados, fizemos bastante voltas; em Imola estava chovendo então a gente acabou salvando todas as voltas, sets de pneu e tudo para Barcelona. Então a gente aproveitou bastante aqui. Muito feliz, pronto pra temporada, e é isso aí. Conto com o apoio de vocês, vamos pra cima e vamos, Brasil”, comemorou Gabriel Bortoleto.

O evento de “teste de carros prévios” é realizado com o aval da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os pilotos são autorizados a dirigir modelos anteriores das equipes antes da pré-temporada oficial da Fórmula 1. No entanto, os carros utilizados precisam ter sido desenvolvidos nos três anos imediatamente anteriores à última temporada.

A estreia de Gabriel Bortoleto em corridas pela Sauber está marcado para 16 de março, no Grande Prêmio da Austrália, evento que abre a temporada da Fórmula 1 em 2025.