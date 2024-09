Bota bate Timão e aumenta vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro

Da forma como terminar a 26ª rodada do Brasileirão de 2024, o Botafogo chegará ao fim com distância maior na liderança do que quando a jornada começou. Isso porque, em partida transmitida pela Rádio Nacional, o Glorioso derrotou o Corinthians por 2 a 1 na noite deste sábado (14) no Estádio Nilton Santos e abriu mais dois pontos em relação ao Fortaleza, que empatou por 1 a 1 com o Athletico Paranaense em Curitiba. No momento, o time carioca é o líder com 53 pontos, enquanto o tricolor cearense aparece em segundo, com 49. No entanto, caso o Palmeiras passe pelo Criciúma, neste domingo, às 16h, roubará a vice-liderança do Leão ao chegar a 50 pontos.

No Nilton Santos, o Botafogo imprimiu forte ritmo no primeiro tempo, finalizando um total de 14 vezes. O goleiro Hugo Souza realizou uma série de intervenções importantes, mas nada pôde fazer aos 38, quando Thiago Almada fez bela jogada individual e encontrou Savarino dentro da área. O venezuelano apenas rolou para Luís Henrique completar para o gol.

Logo depois, o Timão teve uma chance de ouro. Marçal cometeu pênalti. Angel Romero foi para a cobrança e John defendeu.

Na volta do segundo tempo, o Corinthians teve nova oportunidade, desta vez em penalidade cometida por Alexander Barboza. Rodrigo Garro cobrou e converteu.

No entanto, logo depois o Botafogo voltou à dianteira. Almada fez nova jogada individual pela esquerda e chutou, a bola desviou na zaga e acabou enganando Hugo Souza. O primeiro gol do argentino pelo clube foi também o gol da vitória.

Furacão e Leão ficam no empate em Curitiba

Mais cedo, o Fortaleza, que tinha a expectativa de retomar a liderança perdida na rodada passada após duelo direto com o Botafogo, visitou o Athletico Paranaense na Arena da Baixada. As equipes ficaram no 1 a 1, com ambos os gols sendo marcados na primeira etapa. O time cearense abriu o placar aos 14, em belo gol de Moisés, que iniciou a jogada pela esquerda, tabelou com um companheiro e costurou a defesa rubro-negra até finalizar na saída do goleiro Mycael.

Aos 28, Canobbio recebeu pela esquerda e finalizou cruzado para vencer João Ricardo e igualar. O Furacão teve diversas chances para virar, inclusive duas bolas na trave, mas não conseguiu evitar o sexto jogo consecutivo sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro, sendo quatro em casa. A equipe até chegou a vencer na Arena na quarta-feira, diante do Vasco, pela Copa do Brasil, mas a eliminação na disputa de pênaltis deixou um gosto amargo. Com apenas três vitórias nos últimos 16 compromissos pelo Brasileirão, o Athletico inicia o domingo na 12ª posição, com 30 pontos. A equipe, no entanto, realizou apenas 24 partidas até o momento.

Vitória derrota o Atlético-GO em duelo no Z-4

A rodada foi aberta com um confronto de duas equipes que ocupam a zona de rebaixamento da competição. Jogando em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, o Vitória derrotou o Atlético-GO por 2 a 0 e ficou mais próximo de deixar a zona da degola. O rubro-negro baiano agora tem 25 pontos, em 17º, dois a menos que Fluminense e Grêmio, as equipes que estão imediatamente acima do Z-4. O Dragão, por outro lado, se isola cada vez mais na lanterna, com 18 pontos.

Alerrandro, após jogada de Gustavo Mosquito pela direita, abriu o placar aos 12 minutos da primeira etapa. Aos 32 minutos do segundo tempo, Matheuzinho recebeu pela direita, carregou para o meio e finalizou com a perna esquerda no ângulo de Ronaldo para fechar o 2 a 0.