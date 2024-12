Botafogo anuncia saída do diretor de futebol em 2025

O Botafogo confirmou que o diretor de futebol Pedro Martins não continuará no cargo em 2025. A decisão foi divulgada pelo clube, que destacou que Martins buscará “novos desafios em sua carreira”. A saída do dirigente marca uma mudança significativa na estrutura do time, que agora inicia a busca por um novo profissional para assumir a função. Durante sua breve passagem, que durou menos de seis meses, Martins conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, contribuindo de forma decisiva para o sucesso do Botafogo em 2024.

Sua contratação ocorreu em julho, após sua saída do Vasco, e rapidamente ele se tornou uma figura central na equipe. O clube expressou sua gratidão a Martins pelos serviços prestados e desejou sucesso em seus próximos empreendimentos. A saída do diretor de futebol representa uma nova fase para o Botafogo, que agora se prepara para encontrar um substituto que possa dar continuidade ao trabalho realizado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira