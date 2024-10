Botafogo atropela Peñarol, faz 5 a 0 e coloca pé na final da Libertadores

Quem viu o primeiro tempo de Botafogo e Peñarol nesta quarta-feira (5) não imaginaria o final que o jogo teria. Afinal, foi uma primeira etapa truncada, com os uruguaios segurando o jogo e com uma única chance clara de gol. Logo no início do jogo teve um princípio de confusão entre Alex Telles e Darias, mas conseguiu ser controlada. Apesar d Botafogo tomar mais iniciativas, foi o Peñarol que quase abriu o placar no primeiro tempo. John fez grande defesa em arremate de Perez. Na sequência do lance, o goleiro botafoguense evitou o gol olímpico. O Botafogo foi ter boa chance só aos 44 minutos, quando Luiz Henrique passou por três marcadores e de frente para o gol pegou muito embaixo da bola, mandando por cima do travessão.

Mas, as coisas mudaram na etapa final, porque o glorioso amassou o adversário, fez 5 a 0 e colocou um pé na final da Libertadores. Aos cinco, saiu o gol. Luiz Henrique deu lindo passe para Savarino, que imvafiu a área e tocou na saída do goleiro uruguaio para abrir o placar. Empurrado pelo Engenhão lotado, o Botafogo manteve a pressão. Marlon Freitas exigiu grande defesa de Aguerre, mas no escanteio a bola sobrou para Alexander Barboza fazer 2 a 0, aos nove minutos. Em ritmo alucinante, o Botafogo chegou ao terceiro gol ais 13 minutos. Em jogada veloz de todo o ataque, Vitinho cruzou e Savarino bateu. Aguerre aceitou.

O catimbeiro Peñarol saiu e de cena e deu lufar a um time nervoso e até violento. O Botafogo passou a tocar a bola e abusar dos dribles para delírio dos torcedores que cantaram “olé” aos 20 minutos. As oportunidades a favor do Botafogo foram se sucedendo. Aguerre fez duas defesas, enquanto Almada e Igor Jesus erraram o alvo. A torcida pediu “mais um” e ele veio aos 28 minutos. Savarino arrancou pelo meio e lançou para Luiz Henrique encobrir Aguerre em um golaço. Daí para frente foi festa no Engenhão. O Botafogo diminuiu um pouco o ritmo e saboreou o desânimo uruguaio, que vai precisa de um milagre para reverter esta situação em Montevidéu daqui uma semana.

Com a vitória do Botafogo, o futebol brasileiro fica mais uma vez muito perto de ter uma final de Libertadores, pois o Atlético-MG, em Minas, na terça-feira, marcou 3 a 0 no River Plate e joga com boa vantagem na Argentina a partida de volta. Contudo, ainda tem o jogo de volta que acontece no dia 30 de outubro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo