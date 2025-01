Botafogo bate Bangu e vence a segunda no Campeonato Carioca

O Botafogo recebeu o Bangu no Estádio Nilton Santos, neste domingo (26/1), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Com gols de Patrick de Paula e Kaue, o Glorioso venceu a segunda na competição e saltou para o 5º lugar na classificação com 6 pontos. O Bangu é o lanterna na 12ª posição.

O primeiro tempo foi de superioridade do Botafogo. Mesmo sem ter uma grande atuação, o Glorioso, que ainda joga com o time B, teve mais posse de bola, mas demorou para assutar.

Antes de abrir o placar, o Botafogo ainda viu o Bangu perder uma chance clara com Ronald, que acabou cabeceando nas mãos do goleiro Raul. Aos 43 minutos o Glorioso respondeu com gol de Patrick de Paula batendo de primeira da entrada da área.

O segundo tempo começou movimentado e com o Bangu chegando com perigo. Em lance de ataque, Rafael Carioca, após fazer pivô na área, rolou para Ronald chegar chutando de primeira. A bola passou perto do ângulo do gol do Glorioso.

Mas o Botafogo respondeu logo em seguida em chute de Yarlen, obrigando o goleiro do Bangu a trabalhar. Um minuto depois o atacante voltou a incomodar a defesa do Bangu com finalização para fora.

Yarlen foi o cara do Botafogo no segundo tempo. Mais uma vez dos pés do atacante o Botafogo quase ampliou, mas o zagueiro Kevem tirou em cima da linha.

No apagar das luzes o Alvinegro ampliou o marcador. Rafael Lobato recebeu, deixou a defesa do Bangu no chão, e rolou para Kaue balançar o barbante garantindo a vitória do Botafogo.

O Glorioso volta a entrar em campo nesta quarta-feira (29/1), 21h30, para o clássico contra o Fluminense no Estádio Nilton Santos. Já o Bangu joga na quinta-feira (30/1), às 16h, contra o Nova Iguaçu.