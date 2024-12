Botafogo chega ao seu terceiro título do Campeonato Brasileiro; confira todos os campeões

O Botafogo celebrou neste domingo (8) a conquista do Campeonato Brasileiro de 2024, encerrando um jejum de 29 anos sem títulos. A última vez que o clube havia levantado a taça foi em 1995, quando derrotou o Santos na final. Além disso, o Glorioso já havia conquistado a Taça Brasil em 1968. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) agora reconhece títulos conquistados antes de 1971, incluindo a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Com isso, o Palmeiras se destaca como o clube com mais títulos do Campeonato Brasileiro, totalizando 12 conquistas. Santos e Flamengo dividem a vice-liderança, cada um com oito títulos.

Veja todos os campeões

1937 – Atlético-MG

– Atlético-MG 1959 – Bahia

– Bahia 1960 – Palmeiras

– Palmeiras 1961 – Santos

– Santos 1962 – Santos

– Santos 1963 – Santos

– Santos 1964 – Santos

– Santos 1965 – Santos

– Santos 1966 – Cruzeiro

– Cruzeiro 1967 – Palmeiras (Taça Brasil e Robertão)

– Palmeiras (Taça Brasil e Robertão) 1968 – Botafogo (Taça Brasil) e Santos (Robertão)

– Botafogo (Taça Brasil) e Santos (Robertão) 1969 – Palmeiras

– Palmeiras 1970 – Fluminense

– Fluminense 1971 – Atlético-MG

– Atlético-MG 1972 – Palmeiras

– Palmeiras 1973 – Palmeiras

– Palmeiras 1974 – Vasco

– Vasco 1975 – Internacional

– Internacional 1976 – Internacional

– Internacional 1977 – São Paulo

– São Paulo 1978 – Guarani

– Guarani 1979 – Internacional

– Internacional 1980 – Flamengo

– Flamengo 1981 – Grêmio

– Grêmio 1982 – Flamengo

– Flamengo 1983 – Flamengo

– Flamengo 1984 – Fluminense

– Fluminense 1985 – Coritiba

– Coritiba 1986 – São Paulo

– São Paulo 1987 – Sport / Flamengo*

– Sport / Flamengo* 1988 – Bahia

– Bahia 1989 – Vasco

– Vasco 1990 – Corinthians

– Corinthians 1991 – São Paulo

– São Paulo 1992 – Flamengo

– Flamengo 1993 – Palmeiras

– Palmeiras 1994 – Palmeiras

– Palmeiras 1995 – Botafogo

– Botafogo 1996 – Grêmio

– Grêmio 1997 – Vasco

– Vasco 1998 – Corinthians

– Corinthians 1999 – Corinthians

– Corinthians 2000 – Vasco

– Vasco 2001 – Athletico-PR

– Athletico-PR 2002 – Santos

– Santos 2003 – Cruzeiro

– Cruzeiro 2004 – Santos

– Santos 2005 – Corinthians

– Corinthians 2006 – São Paulo

– São Paulo 2007 – São Paulo

– São Paulo 2008 – São Paulo

– São Paulo 2009 – Flamengo

– Flamengo 2010 – Fluminense

– Fluminense 2011 – Corinthians

– Corinthians 2012 – Fluminense

– Fluminense 2013 – Cruzeiro

– Cruzeiro 2014 – Cruzeiro

– Cruzeiro 2015 – Corinthians

– Corinthians 2016 – Palmeiras

– Palmeiras 2017 – Corinthians

– Corinthians 2018 – Palmeiras

– Palmeiras 2019 – Flamengo

– Flamengo 2020 – Flamengo

– Flamengo 2021 – Atlético-MG

– Atlético-MG 2022 – Palmeiras

– Palmeiras 2023 – Palmeiras

– Palmeiras 2024 – Botafogo

*CBF reconhece dois campeões em 1987

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA