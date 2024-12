Botafogo confunde Óscar Romero com irmão gêmeo do Corinthians e erra postagem de Natal

O Botafogo gerou confusão nas redes sociais ao compartilhar imagens dos jogadores celebrando o Natal. O clube, em uma publicação, erroneamente postou uma foto do irmão gêmeo de Óscar Romero, Ángel Romero, que atualmente defende o Corinthians, em vez de mostrar o meia com sua família. Após a repercussão do erro, a postagem foi rapidamente removida e uma nova imagem foi publicada, desta vez correta, apresentando Óscar ao lado de sua esposa e filha durante as festividades natalinas. Vale destacar que os dois compartilham mesmo perfil no Instagram.

A situação não passou despercebida pelos torcedores. Os fãs do Botafogo reagiram com bom humor e fizeram diversas brincadeiras nas redes sociais sobre a confusão. Corintianos também comentária, destacando que o Romero alvinegro jamais usaria uma peça de roupa verde, cor do rival Palmeiras. O episódio gerou uma série de comentários e memes, refletindo a criatividade e o espírito brincalhão da torcida.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA