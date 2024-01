Botafogo derrota Sampaio Corrêa e assume a liderança no Carioca

Jogando em casa, o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2 x 0 na tarde deste sábado (27/1), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Junior Santos e Jeffinho marcaram os gols da vitória do Glorioso no Nilton Santos. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança da competição com 9 pontos.

O Glorioso jogam em Brasília no dia 3 de fevereiro, às 16h, em partida contra o o Nova Iguaçu, válido pelo Campeonato Carioca. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

É possível adquirir meias-entradas garantidas por lei (estudantes, idosos e pessoas com deficiência). Há, ainda, venda de ingresso social mediante doação de 1kg de alimento. Crianças até 2 anos têm entrada gratuita.

O primeiro tempo foi pouco movimentado e de poucas chances para as duas equipes. A equipe do Sampaio marcou bem e não deu espaços para o time do Botafogo, que precisou arriscar de longe para ter suas primeiras oportunidades na partida. O time visitante aposta nos contra-ataques, mas não conseguia finalizar a jogada de forma perigosa.

Tiago Nunes fez alterações no Fogão e não demorou para os resultados aparecerem. Com 9 minutos da segunda etapa, Hugo cruzou na medida para Junior Santos cabecear e abrir o placar. O resultado deu conforto ao time, que passou a controlar a partida. Nos acréscimos, Jeffinho trocou passes com Matheus Nascimento até sair na cara do gol e sacramentar a vitória.

O Botafogo retorna aos gramados na terça-feira (30/1), quando joga contra a Portuguesa, no Nilton Santos. No dia seguinte, o Sampaio Corrêa enfrentará o Flamengo, no Mangueirão, em Belém.