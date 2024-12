Botafogo divulga lista de dispensa para 2025; veja quem se despede do elenco na próxima temporada

A temporada de 2024 do Botafogo chegou ao fim após a eliminação na Copa Intercontinental, e a diretoria já iniciou os preparativos para o próximo ano. Com foco em reestruturação, a equipe decidiu que sete atletas não farão parte do elenco em 2025. Entre os dispensados estão Adryelson, Pablo, Marçal, Tchê Tchê, Romero, Eduardo e Thiago Almada, que está a caminho do Lyon. Enquanto isso, o goleiro Gatito Fernández e o atacante Jeffinho estão em negociações para a renovação de seus contratos. A permanência desses jogadores é considerada essencial para a formação do novo time. A diretoria busca garantir a continuidade de atletas que já demonstraram seu valor em campo.

Além das renovações, o Botafogo está avaliando a situação do técnico Artur Jorge. A permanência do treinador ainda não foi confirmada, e a diretoria está em processo de análise. A decisão deve levar em conta o desempenho da equipe e as expectativas para a próxima temporada. Por fim, a situação de alguns jogadores, como Cuiabano, Luiz Henrique e Igor Jesus, também está em pauta. Esses atletas receberam propostas de clubes do exterior, o que pode impactar a formação do elenco para 2025.

Publicada por Matheus Oliveira