Botafogo e Madureira jogam em Cariacica pelo Campeonato Carioca 2025

O estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), receberá mais um grande duelo do Campeonato Carioca. No dia 9 de fevereiro, às 16h, Botafogo e Madureira medem forças pela 9ª rodada do estadual. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

O Botafogo é atualmente o 5º colocado no Carioca com 9 pontos. Já o Madureira é o 10º na classificação.

A venda para sócios-torcedores tem início às 14h de sábado (1/2) e seguirá até as 14h de segunda-feira (3/2), quando os ingressos estarão disponíveis ao público geral.

A partida promete movimentar a cidade e esquentar a briga na tabela do Campeonato Carioca 2025.

A disputa será mais uma atração do Metrópoles Sports – vertente do Grupo Metrópoles –, responsável pelas produções de eventos esportivos da marca. Desde 2022, a empresa organiza partidas entre times pelas principais competições nacionais, como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, além de um amistoso da seleção brasileira feminina.

Informações importantes

Quem for ao estádio deve ficar atento aos itens que são proibidos: sinalizadores, artefatos explosivos, capacete, garrafas, copos e similares, guarda-chuva, carrinho de bebê, frascos de perfume, bandeiras maiores que 2m x 2m, materiais de caráter político, mastros, cigarro eletrônico e demais objetos que possam colocar em risco ou importunar o público. Os itens estão sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento local.

É obrigatória a doação de 1kg de alimento não-perecível para quem adquirir entradas de meia solidária. Menores de 14 anos só serão autorizados a entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Crianças até dois anos não pagam.

Conforme a lei federal 12.933/2013 e lei estadual 5.579/1998, tem direito a meia entrada:

– Estudantes (lei estadual 5.579/1998).

– Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001).

– Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004).

– Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013).

– Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014).

O que tenho de apresentar?

– Estudantes: carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas.

– Idosos: identidade.

– Doadores de sangue: carteira de doador emitida pelo Hemocentro ou Hemoes.

– Profissionais do Magistério: identidade acompanhada do contracheque; carteira de trabalho; comprovante de renda que indique o cargo ou o documento sindical.

– Jornalistas e radialistas: registro profissional emitido pelo sindicato de classe ou Ministério do Trabalho.

Observações

– A Lei Federal nº 13.455/2017 autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado (Cartão ou dinheiro).

– Criança pagante: a partir de 2 anos.

– Entrada de menores de 16 anos, somente acompanhado dos pais e responsáveis.

– É obrigatório a doação de 1kg de alimento não perecível para compra de meia solidária.

– O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

– Os objetos não autorizados serão descartados.

– O evento não possui guarda-volumes.